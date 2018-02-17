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Başbakan Yıldırım Morawiecki ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Polonya Başbakanı Morawiecki ile bir araya geldi

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştü.

  1. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile Morawiecki görüşmesi, 30 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

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