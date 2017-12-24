Başbakan Yıldırım: Muhalefet milletin Erdoğan ve AK Parti'ye güvenini hazmedemiyor (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin düzenlediği il kongresindeki konuşmasının ardından Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Nurullah Naci Kalkancı'dan kente ilişkin brifing alan Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, ziyaretin ardından Kilis'e gitmek üzere kentten ayrıldı.

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