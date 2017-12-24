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Başbakan Yıldırım: Muhalefet milletin Erdoğan ve AK Parti'ye güvenini hazmedemiyor (3)

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 18:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

KİLİS KONGRESİNDE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman kongresinin ardından havayolu ile Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havaalanında Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, daha sonra partisinin il kongresine katılmak üzere karayoluyla Kilis'e gitti.

Kilis Spor Salonunda düzenlenen kongreye katılan Başbakan Yıldırım, seçimler için tüm parti kadrolarını daha çok çalışmaya çağırarak, "Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayın" dedi. Partililere hitap eden Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin AK Parti ile kalkındığını, büyüdüğünü ve bunun süreceğini ifade etti. Türkiye'nin demokrasi ve refah yolundan asla geri adım atmayacağını vurgulayarak muhalefeti eleştiren Başbakan Yıldırım, "Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim 'AK Parti'ye muhalefet edeyim' diye Türkiye'ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye'ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir" dedi.

GAZİANTEP-HALEP DEMİRYOLUNU YAPACAĞIZ

Başbakan Binali Yıldırım, iç savaş öncesi gündemde olan Gaziantep-Kilis-Halep hızlı demiryolu projesinden vazgeçmediklerini söyledi. Kilis'te bulunan Öncüpınar ve Çobanbey Sınır Kapılarının yenileneceğini anlatan Başbakan Yıldırım, demir yolu projesinin Suriye'de işlerin yoluna girmesiyle gerçekleşeceğini belirterek şöyle dedi:

"Suriye'de bir zamanlar ilişkilerimiz iyiydi. Gaziantep-Kilis-Halep hızlı demir yolu projemiz vardı onu unutmuş, vazgeçmiş değiliz. İnşallah Suriye'de de işler yoluna girdiğinde bu demir yolunu da yapacağız. Proje hazırlıklarını da yaptırıyoruz. Suriye'deki sorunu çözmede sonunda iş başa düştü. Türkiye burada da ağırlığını koydu Rusya ve İran ile birlikte, inşallah burada da yıllardan beri iç savaştan dolayı memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimiz huzur içinde memleketlerine dönecek. İşte Fırat Kalkanı. Fırat Kalkanı öncesi Kilis'te o roketlerle, füzelerle ne sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. O saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Şehit olan güvenlik görevlilerimiz oldu. Hayatını kaybeden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dedik ki yağma yok kardeşim, bu memleket sahipsiz değil ve Fırat Kalkanı'na karar verdik, Ağustos'un 24'ünden itibaren oradaki tüm şer yuvalarını dağıttık, sükuneti sağladık, huzuru sağladık. Cerablus'tan El Bab'a kadar 2 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirdik. Şimdi o bölgelerin sahibi 75 bin mülteci döndü yerleşti ve orada hayatını devam ettiriyor."

Başbakan Yıldırım, AK Parti hükümetleri döneminde Kilis'e yapılan hizmetleri anlattı ve bundan sonraki süreçte de kente yönelik yatırımların süreceği mesajını verdi. Yıldırım konuşmasının ardından beraberindekilerle Kilis Valiliğine geçti.

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