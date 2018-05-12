Başbakan Yıldırım: Muhalefet, üflemeye bir ay daha devam edecek (2)

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 24 Haziran'daki seçimler öncesi muhalefetin vaatlerinin ölçüsünün kaçtığını belirterek, "Rahmetli babaannem dinler, dinler, sonunda, 'Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah'ın. Bunlar üflemeye bir ay daha devam edecekler" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonunu geçirmek, bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak için bugün saat 12.00'de memleketi Erzincan'a geldi. Başbakan Yıldırım'ı, havalimanında karşılamaya gelen hemşehrileri uzun kuyruk oluşturdu. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Başbakan Yıldırım, Hükümet Konağı'na geçti. Burada bir süre kalan Yıldırım, 76 tesisin toplu açılış törenini yapmak üzere merkez spor salonuna gitti. Salondaki konuşmasında Erzincan'a müjdelerini sıralayan Başbakan Yıldırım, stadyum, hipodrom yapma kararı aldıklarını söyledi. Solunu dolduran hemşehrilerinin sloganları arasında konuşmasına devam eden Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde 16 Nisan'da oluşan iradenin sandığı yansıyacağını ifade etti. Aslında 16 Nisan'da karar verildiğini belirten Başbakan Yıldırım, "24 Haziran, açılan bu yolun, bu kararın uygulamaya geçeceği tarihtir, bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan'da oluşan irade, 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve 24 Haziran'da milletimiz, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek, güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin verdiği karar hiç yanlış olmamıştır, milletin kararı başımız gözümüz üzerindedir" diye konuştu. 'VATANDAŞLA EL SIKIŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR' Meclis'te kabul edilen yasalarla ilgili değerlendirmede bulunan Başbakan Yıldırım, "Yatırımlar bakımından ülkemizin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz. Vatandaşla devlet arasındaki anlaşmazlıklara noktayı koyuyoruz. Bakın birkaç gün önce kanun çıktı, bütün borçlar yeniden gözden geçiriliyor. Bu bir barış, bir uzlaşmadır. Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Olur ya borcunuz vardı, ödeyemediniz, o takibe girdi, faizi var bunların, hepsini uzlaşacak ve el sıkışacak yasal düzenlemeyi yaptık. Piyasayı hareketlendirmek ve vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konutta bir kampanya başlattık. Hem faiz oranları düşürülüyor, hem de vadeler uzuyor. Kamu harçlarını da aşağı çektik. Çünkü biz önce milletim, önce ülkem diyoruz" dedi. 13'ÜNCÜ ZAFERLE HÜSRANA UĞRAYACAKLAR Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin kurduğu ittifakı 'Benzemezler İttifakı'na benzetti. Bu ittifakın Cumhur ittifakına karşı kurulduğunu belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Benzemezler ittifakı, Cumhur ittifakına karşı kuruldu. Ama cumhur ittifakının hedefi bellidir, milletin bekasıdır, geleceğidir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı iç ve dış emperyal güçlere karşı milletin dik ve kararlı duruşudur. Biz ittifakı milletle yapıyoruz. Bölücü FETÖ'cülerin, bölücülerin can simidi gibi sarıldığı benzemezler ittifakı, 24 Haziran'da 13'üncü seçim zaferiyle bir kez daha hüsrana uğrayacaklardır. Millet bir kere daha ferasetini gösterecek." VAATLERDE ÖLÇÜ, AYAR KAÇTI Seçimler için adayların vaatlerinde ölçünün kaçtığını ifade eden Başbakan Yıldırım, "Vaatlerde ölçü, ayar kaçmış durumda. Bu ölçüsüz, hesapsız vaatlere karşı rahmetli babaannem dinler, sonunda da, 'Üfle evladım üfle, kaval elin, yel Allah'ın' derdi. Bunlar üflemeye bir ay daha devam edecekler. Ama millet üflemeye değil de sonuca bakar. Ne getirdin kardeşim, memleketi nereden aldın, nereye götürdün, nereye götüreceksin, bunu anlatacaksın. Biz vaat verirken, geleceği anlatırken, arkamızda dolu dolu geçmişimiz var. Çok şükür alnımız ak" diye konuştu. AÇILIŞLARA YETİŞEMİYORUZ Yıldırım konuşmasının sonunda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Fakıbaba ile birlikte 700 milyon liraya mal olan 76 tesisin toplu açılışını yaptı. Yıldırım, "Artık açılışlara yetişemiyoruz. Her tarafta onlarca, yüzlerce eser var. Çareyi toplu açılışta bulduk, toptan açılış yapıyoruz. İşte orada 76 eserin isimleri var. Toplam 700 milyon liralık bu eseri şehrimize kazandırıyoruz" dedi.

