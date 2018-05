Başbakan Yıldırım: Muhalefet, üflemeye bir ay daha devam edecek (2)

250 BİN DÜVE PROJESİ START ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış töreninden sonra beraberindeki bakanlarla birlikte Akyazı Beldesi'nde 10 kırsal kalkınma projesinin açılışının yanı sıra 250 bin düve teslim törenine katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, geçen yıl Erzincan'da Doğu'nun en büyük beyaz et kombinasını açtıklarını belirtti, tavukçulukla uğraşanların sayısının 4 bine yaklaştığını anlattı. Erzincan'a bir de kırmızı et kombinası yapacakları bilgisini veren Yıldırım, 250 bin düve projesini de buradan başlattıklarını vurguladı. Yıldırım, "Şırnak’ta 500 bin koyun projesini başlattık. Erzincan'dan da 250 bin damızlık düve projesini başlatıyoruz. Bu dalga dalga bütün illerimize gidecek" dedi

ET TÜKETİMİ ARTTI

Türkiye'de 2003 yılında kilo başı 5 kilo olan et tüketiminin 3 kat arttığını belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz et ithalatı niye yapıyoruz? Aslında hayvan varlığımız artmış, küçükbaş 30 milyondan 45 milyona, büyükbaş 10 milyondan 14 milyona çıkmış. Yüzde 50 artış var, niye ithal ediyoruz? Sebebi basit, 2003 yılında Ak Parti iktidara geldiğinde kişi başı tüketim 5 kiloydu. Şimdi 15 kiloyu buldu, hayvan varlığımızın artışıyla et tüketimi aynı değil. Bu neyi gösteriyor, refahı gösteriyor. Türkiye 3,5 kat büyüyünce, et tüketimi de aynı şekilde üç kat büyümüş oldu. Hayvancılıkta artış aynı hızla olmadığı için bir müddet daha ithalat yapacağız. Bu proje düve, koyun projesi, tarım kredi kooperatiflerinin destekleriyle ithalatı azaltıp hatta tamamen bitirmek, yerli ürünlerimizi, yerli hayvancılığımızı geliştirmek istiyoruz. 16 yıldır kalkınmanın anahtarı olarak tarımı, hayvancılığı gördük ve desteklemeyi de kendimize hedef olarak koyduk. 2003 yılında Türkiye tarım ve hayvancılığına destek 2 milyarın altında,1.8 milyar lira. Bugün yaklaşık 15 milyar liralık destek veriyoruz. 4-5 milyarı hayvancılığa, 10 milyarını tarıma veriyoruz. Bundan sonra tarım gıda hayvancılık alanında büyük gelişmeler kaydedeceğiz. Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizim bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı, bundan sonra da ne bayrağımızı ne yere düşürür ne de toprağımıza ayak bastırırız."

'YENİ BİR DÖNEME GEÇİYORUZ'

Konuşmasında Türkiye'nin 24 Haziran seçimiyle yeni bir döneme geçeceğini hatırlatan Yıldırım, "Yeni dönem nedir? Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak, ama yönetim sisteminde değişiklik yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz, durup dururken mi yaptık? 15 Temmuz'u unuttunuz mu? 17-25 Aralık, gezi olayları, parti kapatmaları unuttunuz mu? Bunlar hep Ak Parti iktidarının karşılaştıkları. 28 Şubat, 12 Eylül, 60 ihtilalı, 71 muhtırası, yani son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı. Milli irade örseleniyor sürekli. Milli iradeye saldırı var. Artık bunlar olmasın diyoruz. Vatandaşımız doğrudan demokrasiye geçsin, dolaylı değil. O yüzden de 16 Nisan'da anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. Bunu da Ak Parti olarak biz tek başımıza yapamazdık. Bu yolu Cumhur İttifakı diye birlikte seçime gittiğimiz MHP ile beraber yola çıktık. Bu vesileyle memleket meselesi olunca gerisi teferruattır diyen bizimle birlikte yürüyen milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum. Anayasa değişikliğinin getirdiklerini Meclis'te görüştük, halk oylaması için 16 Nisan'a kadar sahadaydık. Yine beraber milletimize anlattık, bunu niye yaptık, ne ihtiyaç vardı? 94 yıllık yönetim şeklini niye değiştiriyoruz. Bu kolay bir iş değil, detaylarını anlattık, millet ikna oldu, muhalefet ikna olmadı, hala ikna olmadı. Biz gelirsek eskiye döneceğiz diyorlar. Eski çamlar bardak oldu, eskiye değil yönünüzü ileri tutun. Türkiye ileriye doğru bakarsa hedeflerin ulaşır. O yüzden aslında 24 Haziran 16 Nisan halk oylamasında verilen kararın uygulamasıdır. Millet o kararı verdiyse 24 Haziran'da da bu kararı teyit ediyorum, Allah selamet versin' milletin diyeceği bu. Biz geleceğiz oluru alacağız, vatandaş kararını da seçimini de yapacak. Vatandaşın verdiği karar başımızın tacıdır" diye konuştu.

SONUÇ SANAL ALEMDE ALINMAZ

Konuşmasında son günlerde sosyal medyada düzenlenen 'tamam' kampanyalarına da değinen Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bugünlerde 'tamam' diye bir kampanya yapıyorlar. Sanal alemde sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değil. Sanal oylamayla iktidar olunmaz. Bunun için 12 sefer tecrübe ederek bugünlere gelmiş iktidardan bahsediyoruz. 12 sefer milletin önüne gittik. Millet boyumuzun ölçüsünü aldı, ondan sonra da elbisemizi giydirdi. Yola koyulduk. Kiminle? Memleket sevdalısı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'la. İnşallah yeni sistemin ilk seçiminde de cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. içerde ve dışarıda ülkemizin hızını kesmeye çalışanlara da en güzel cevabı 24 Haziranda vereceğiz."

PKK'NIN KUZENLERİNİN NE İŞİ VAR

Bağımsız bir dış politika izleyen Türkiye'nin çevresinde terör kuşakları oluşturulmasına izin vermediğini kaydeden Başbakan Yıldırım, Afrin, Cerablus, El Bab'da yapılan operasyonları örnek gösterdi. Konuşmasında Amerika'ya tepki gösteren Yıldırım, "Türkiye 15 Temmuz ihanetini yaşamasına rağmen sadece yurt içinde vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla kalmıyor, dışarıdan gelecek tehditleri de bertaraf edecek kararları alıyor ve tehlikeyi kendini topraklarımıza gelmeden orada durduruyor. Ülkesinin sınırları dışında operasyon yapan kaç ülke var. Çok fazla ülke yok. Bunlardan biri de Türkiye'dir. Türkiye'nin bu gücü, kararlığı bazılarını rahatsız ediyor. Yani orada PKK'nın kuzenleri, yeğenleri PYD, YPG’nin ne işi var. Amerika bunlarla niye iş tutuyor. Amerika gibi büyük bir ülkeye yakışır mı? Müttefikimiz olan, ortağımız olan ülke bunu yapıyor. Buradaki terör çemberini, şer kuşağını biz yok etmekte kararlıyız. Afrin'de yaptık, Cerablus'ta, El Bab'da yaptık. Başka nerede olursa olsun yaparız. Bizim için milletin güvenliği, kardeşliği ve toprak bütünlüğümüz her şeyin önünde gelir. Öyle bir milletiz ki; tarih boyunca hiç boyunduruk altına girmemişiz, istilalar olmuş, savaşlar olmuş, ama asla esaret olmamış. Esarete katiyen yol vermeyen bir medeniyetimiz, geçmişimiz var. Türkiye'ye rağmen bölgede kimse yanlış hesap yapmasın" dedi.

MEMLEKET İÇİN BİR DEĞİL, BİN ALİ FEDA OLSUN

"Ben bu toprakların evladıyım, ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim bu toprağın insanının ne kadar fedakâr, vefakâr yiğit olduğunu çok iyi biliyorum. Bu topraklarda gözümü açtım sonra okudum mühendis oldum ardından ülkeme hizmet için birçok olanda görev yaptım, siyasete atıldım" diyen Yıldırım, "Allaha şükür tarihe geçmiş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığını Mevlam nasip etti. Bu yol arkadaşlığıyla beraber de ülkemize, şehrimize çok güzel hizmetler kazandırdık, Mevlama sonsuz şükürler olsun. Anayasa değişikliğini yaparken karşılaştığım insanlar 'Sana şaşırıyoruz' diyorlar, niye diye sorduğumda 'Kendi koltuğunu ortadan kaldırmak için bu kadar çalışan başka bir adam görmedik' diye. Bende dedim ki; şimdi de aynı şeyi söylüyordum, memleketim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Memleketimizden, bayrağımızdan, bağımsızlığımızdan daha değerli bir şey yok, inanarak yaptık. 15 Temmuz'da o karanlık geceyi çok iyi bilirim. Neleri yaşadığımız, bu ülkenin başına nasıl bir tehdidin gelebileceğini Cumhurbaşkanımız da ben de bizzat yaşayarak öğrendim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, dünya tarihinde de görülmemiş işi başardık" diye konuştu.

BUĞDAY ALIM FİYATI BİN 50 TL

Başbakan Binalı Yıldırım, konuşmasının son bölümünde bu yılki buğday alım fiyatını açıkladı. Geçen yıl 940 lira olan fiyatı bu yıl bin 50 TL olarak belirlediklerini ifade eden Yıldırım, "Yüzde 12'lik bir artış. Allah bin bereket versin, hayırlı uğurlu olsun. Üzerinde ilaveler var. Yüzde 6'ya kadar ilave prim ödenecek, onu da koyduğunuz zaman rakam bin 110 liraya geliyor. Ayrıca ton başına 145 lira prim desteği de ilave edildiğinde bin 200 liraya kadar çıkabiliyor. Bu arada Türkiye'de tarımda bir devrim olarak lisanslı depoculuk uygulamasını hayata geçirdik. Bunun hazırlıkları bitti. Tarım Bakanlığı bu depoları yaptırıyor. Bu aslında tarımda bir devrimdir. Bugün ürün çıktı tarladan kaldırdın ambara koyamadın mı çürüyecek. Fiyat iyi değil satamıyorsun. Getireceksin lisanslı depoculuğa koyacaksın. Oradan istediğin zaman sat. Bu da yeni bir uygulama lisanslı depoculukla tarımda sağlanacak istikrar, sanayici, tüccar, 81 milyon vatandaşımız istifade edecek" dedi.

'GÜNDEMİMİZDE AF YOK'

Törenden sonra basın mensuplarının MHP lideri Devlet Bahçeli'nin afla ilgili yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bizim gündemimizde af yok. Çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir."

FOTOĞRAFLI