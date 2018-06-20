Başbakan Yıldırım, muhtarlarla buluştu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ve Irak'ta yönetim boşluğu olduğu için bu ülkelerden bazı emperyal devletlerin de desteğiyle modern silahların Türkiye sınırlarına sızdığını belirterek, "Terör eylemlerinde askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza saldırıyorlar, şehitler veriyoruz. İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik, ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek." dedi.
İzmir'de bir otelin kongre merkezinde muhtarlarla buluşan Yıldırım, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez yöneticileri olduğunu, vatandaşa en yakın siyasetçiler olduğunu söyledi.
Yıldırım, toplantıdan önce kendisine Bornova'daki Işıkkent bölgesinde sanayi esnafının yol sorunuyla ilgili bir not ilettiğini aktararak, belediyelerin işinin vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu, vatandaşın seçimlerde verdiği yetkiyi, ona karşı, onun hayatını zorlaştıracak şekilde kullanmanın ahlaki ve insani olmadığını vurguladı.
Büyükşehir yasasından sonra bütün köylerin mahalleye dönüştüğünü, altyapı ve kanalizasyon gibi hizmetlerden de büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Yeni yasaya göre kaynaklar bu hizmetlerin yapılması için büyükşehir belediyelerine gönderiliyor. Büyükşehir belediyelerinin bunu adil bir şekilde mahallelere dağıtması gerekiyor. Bir yere sıcak asfalt yapıp, bir yeri ihmal ediyorsa görevi kötüye kullanıyor demektir.
Hizmette siyaset olmaz, hizmet millet içindir. 'Bana destek verenlere hizmet edeyim, vermeyenlere yapmamayım' demek suç işlemektir. Seçim ayrı bir şey, seçim bitince artık bizim partimiz falan yok. Temsil ettiğimiz insanlar var. Oy versin vermesin herkese karşı sorumluluk var."
Yıldırım, birlik, beraberlik ve kardeşliğin ancak ve ancak oy veren - vermeyen herkesi kucaklamakla gerçekleşeceğine dikkati çekerek, muhtarların zor şartlarda görev yaptığını bildiklerini, bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir muhtarlarla Ankara'da bir araya gelip, memleket meselelerini konuştuğunu, bunun da gelecekte devam edeceğini dile getirdi.
- "Terörü bitireceğiz"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yıkacağını açıkladığını anımsatan Yıldırım, "Her ne kadar Muharrem Bey, 'ben Külliye'yi yıkacağım' diyorsa da milletin evini yıkmaya gücü yetmez. Bu kararı millet verir." dedi.
Anadolu'nun yüzyıllar boyu barışın ve huzurun merkezi olduğunun altını çizen Binali Yıldırım, Türkiye'nin kapısına gelen her mazluma kucak açtığını, kapısını çalana kimlik ve mezhep sormadığını belirtti.
Yıldırım, Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünün bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu millete acılar yaşatan terörü bitireceğiz.
Terörle mücadelede büyük başarı kazandık, Güneydoğu'da dağlarda ve meralarda ay yıldızlı bayrak dalgalanıyor, terörün yerinde yeller esiyor. İşimiz bitmedi, ülke topraklarından temizliyoruz.
Suriye'de ve Irak'ta yönetim boşluğu olduğu için oradan bazı emperyal devletlerin de desteğiyle en modern silahlar ülkemize sızıyor. Terör eylemlerinde askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza saldırıyorlar, şehitler veriyoruz.
İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik, ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunu yaptık. Şimdi Kuzey Irak'ta yapıyoruz. Güvenli bir hat oluşturuyoruz ki buradan sızmalar olmasın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altına girmesin."
(Sürecek)
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