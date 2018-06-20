Başbakan Yıldırım, muhtarlarla buluştu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye ve Irak'ta yönetim boşluğu olduğu için bu ülkelerden bazı emperyal devletlerin de desteğiyle modern silahların Türkiye sınırlarına sızdığını belirterek, "Terör eylemlerinde askerimize, polisimize, güvenlik korucularımıza saldırıyorlar, şehitler veriyoruz. İşte bunu dikkate alarak yeni bir strateji belirledik, ülke topraklarına gelmeden terörü bulunduğu yerde yok etmek." dedi.

İzmir'de bir otelin kongre merkezinde muhtarlarla buluşan Yıldırım, muhtarların demokrasinin vazgeçilmez yöneticileri olduğunu, vatandaşa en yakın siyasetçiler olduğunu söyledi.

Yıldırım, toplantıdan önce kendisine Bornova'daki Işıkkent bölgesinde sanayi esnafının yol sorunuyla ilgili bir not ilettiğini aktararak, belediyelerin işinin vatandaşın işini kolaylaştırmak olduğunu, vatandaşın seçimlerde verdiği yetkiyi, ona karşı, onun hayatını zorlaştıracak şekilde kullanmanın ahlaki ve insani olmadığını vurguladı.

Büyükşehir yasasından sonra bütün köylerin mahalleye dönüştüğünü, altyapı ve kanalizasyon gibi hizmetlerden de büyükşehir belediyelerinin sorumlu olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: