Başbakan Yıldırım, muhtarlarla buluştu

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Seçime kalmış bir ay, değerlendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu, bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu? Bunların hepsi oyun. Şurada 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra onların da tezkerelerini ellerine vereceğiz, geldikleri yere göndereceğiz." dedi.

İzmir'de bir otelin kongre merkezinde muhtarlarla buluşan Başbakan Yıldırım, İzmir'in Türkiye'nin bir özeti olduğunu, Türkiye'nin her tarafından vatandaşların İzmir'de bulunduğunu belirtti.

Yıldırım bu nedenle "Güneydoğu'da terör var, bundan İzmir'e ne deme" şanslarının olmadığını kaydederek, terörün yurdun hangi köşesinde olursa olsun bir başka köşesini de rahatsız ettiğini, çünkü o insanların akrabalarının İzmir'de yaşadığını, o bakımdan bu mücadelenin bölgesel değil, bütün ülke çapında bir olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıl Türkiye'ye büyük hizmetler yapmaya çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Yapamadıklarımız da elbette vardır. Ancak 15 yıl içerisinde Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Hayal olan birçok projeyi gerçeğe dönüştürdük." diye konuştu.