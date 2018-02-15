Başbakan Yıldırım Münih'e geldi

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile TSİ 20.10'da Almanya'nın Münih kentine geldi.

Yıldırım'ı, Franz Josef Strauss Havalimanı'nda, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve diğer ilgililer karşıladı.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gelen Yıldırım'ın, konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Uluslararası güvenlik ve savunma politikalarının çok boyutlu olarak ele alınacağı görüşmelerde, diğer güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Bu yıl 21 hükümet ve devlet başkanıyla 80'den fazla ülkeden dışişleri ve savunma bakanının katılacağı Münih Güvenlik Konferansı'nda, küresel ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.