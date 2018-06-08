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Başbakan Yıldırım Muş'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Muş Valiliği'ni ziyaret etti

MUŞ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Muş Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting için Muş'a geldi.

Başbakanlık otobüsü ile Van Valiliği'ne gelen Yıldırım, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Yıldırım, Valilik önünde Muş Valisi Aziz Yıldırım ve il protokolü tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Vali Yıldırım'dan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

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Başbakan Binali Yıldırım muş valiliği ziyaret

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