Başbakan Yıldırım Muş'ta

MUŞ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Muş Valiliği'ni ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting için Muş'a geldi.
Başbakanlık otobüsü ile Van Valiliği'ne gelen Yıldırım, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.
Yıldırım, Valilik önünde Muş Valisi Aziz Yıldırım ve il protokolü tarafından karşılandı.
Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Vali Yıldırım'dan kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.
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