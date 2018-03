"15 Temmuz 81 milyon vatan evladının alçak FETÖ örgütüne karşı dimdik durduğu gündür" 15 Temmuz’un Konya’nın, Konya’nın evlatlarının 81 milyon vatan evladının alçak FETÖ örgütüne karşı dimdik durduğu, darbecilere darbeyi vurduğu gün olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Konya, o gün ay-yıldızlı bayrağı indirtmedi, ezanları dindirtmedi. Kadın erkek genç yaşlı meydanlara indiniz, demokrasiye, Cumhurbaşkanımıza sahip çıktınız. FETÖ’cü hainlerin, onların arkasındaki şer odaklarının oyunlarını bozdunuz. Konya, her zaman demokrasiden yana oldu. Konya, Anadolu’nun çimentosu oldu. Hiçbir zaman Konya desteğini bu kutlu yürüyüşte bizden eksik etmedi. Her seçimde rekor destek verdiniz. Konya 2019’da yeni destan yazmaya yeni bir rekora imza atmaya hazır mısınız, sizlere de bu yakışır" şeklinde konuştu.

"Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor"

Suriye’de, Irak’ta yaşayan mazlum insanların bu örgütlerden çok çektiğini ifade eden Yıldırım şöyle devam etti:

"Hem ülke güvenliğimizi sağlamak, hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını hukukunu temin etmek için biz bu operasyonları yapıyoruz. Bu operasyonlar, bu mücadele aslında Avrupa’nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi, istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yardım ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatanda evladının duaları onlarla beraberdir. Birliğimiz daim olsun."

"AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi"

Başbakan Binali Yıldırım, referandum kampanyasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatırken siyasi yapı ve siyaset anlayışında önemli değişiklikler olacağını söylediklerini hatırlatarak, "Bu değişiklik demokrasimizi daha da güçlendirecek, milli iradenin güçlü bir şekilde yönetime yansımasına vesile olacak, seçmenleri birbirine daha da yaklaştıracak, partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Şimdi bunlar bir bir gerçekleşiyor. AK Parti ve MHP Yenikapı ruhuna sahip çıktı ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdi. Ne dedik mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde birlik ve beraberliği, seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini meclise verdik. Baraj iki partinin toplam oyu üzerinden yapılacak. Dolayısıyla geçmiş dönemde gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacak. Her şey şeffaf ve açık olacak. Bu düzenlemeleri yaptık. Ana muhalefet partisi her zaman olduğu gibi yine buna da itiraz ediyor. Ne diyor, ‘Bu bir koalisyondur.’ Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın. Kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan kimdi, bunlardı. Çatı adayını kimler getirdi. Bunlar getirdi. Şimdi artık her şey meşru, şeffaf ve partiler bir araya gelecek ve seçime girecek, olay bu kadar açık ve nettir. Konyalıların bir sözü var: ‘Sen ağa ben ağa, inekleri kim sağa.’ Geçmiş dönemde siyasetçiler millete hizmet edeceğine ağalık ettiler. 16 yıl boyunca AK Parti kadroları hizmet için gece gündüz çalıştı. Türkiye’yi büyüttük, büyütmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız dünyanın dört bir yanını dolaşıyor, saygıyla sevgiyle karşılanıyor. İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden Türkiye 16 yılda dünyanın cazip merkezleri arasında yerini aldı. Türkiye tarımda, sanayide, turizmde her alanda büyümeye gelişmeye devam ediyor" dedi.