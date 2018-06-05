Başbakan Yıldırım öğretmenlerle iftarda bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Gençlerin o delikanlılık dönemini, değişim dönemini maalesef terör örgütleri çok acımasızca kullandılar. Şunu mutlulukla söylemek isterim, artık bölgede dağa çıkışlar hemen hemen sıfır seviyesine yaklaştı. Bu çok önemli bir gelişme. Çok önemli ve kayda değer bir gelişme ama devamını getirmemiz lazım. Birlikte yapacağız." dedi. Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi. Yıldırım, iftar sonrası yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sınavın zor olmadığını anlatmaya çalıştığını belirterek, "İsmet Bey, sınav sevimsiz bir şey. Hiçbir öğrenci sınavı sevmez ama mecbur, ne yapsın, girecek." diye konuştu. Sınavın bir yarış olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Napolyon'a 'savaş mı kolay, sınav mı kolay?' diye sormuşlar. 'Savaş çok kolay' demiş. Sınav hakikaten kolay bir iş değil ama bir yarış, 1 milyon öğrencimiz...100, 120 bin öğrencimiz belirli okullara seçilecek. Herkes aynı sonucu alsa bu seçimi yapma şansı yok. İnşallah gelecek yıllarda bütün okullarımız aynı kaliteye, aynı içeriğe, aynı müfredata, birikime sahip olur, böyle bir şeye ihtiyaç kalmaz. Tıpkı üniversitelerde olduğu gibi."

Bugün Türkiye'nin üniversiteye erişimde dünyada ikinci ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, üniversite sayısını artırdıklarını ve her ilde üniversite bulunduğunu, son düzenlemeyle de üniversite sayısının 207'ye çıktığını kaydetti. Zamanla üniversitelerin de kendi aralarında yarışacağını ve her birinin dünya çapında bir marka olmayı başaracağını belirten Yıldırım, daha şimdiden üniversitelere ciddi anlamda diğer ülkelerden öğrenci geldiğini ve şu anda sayının 50 bine yaklaştığını bildirdi. Yıldırım, bunun Türkiye'ye eğitim turizminde ciddi anlamda kaynak sağladığına işaret etti. Yıldırım, konuşması sırasında gülerek, "geçen yılda böyle bir iftar sofrasında beraber olmuştuk, bu sene de beraberiz ama seneye garanti yok, peşin peşin söyleyeyim çünkü dükkanı kapatıyoruz ama Allah bir kapıyı kapar, başka kapıyı açar. Öyle değil mi?" dedi. Yıldırım, bugün Hakkari ve Van'da vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, özellikle Van'da çok müthiş bir coşku olduğunu, ciddi anlamda sevgi ve ilgi gördüklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldırım, 24 Mayıs 2016'da Başbakan olarak tayin edildiğinde ilk konuşmasında, "terörü milletimizin gündeminden çıkaracağız" dediğini anımsatarak, şunları söyledi: "Artık terörle yatıp kalkmayacak bu millet. Elhamdülillah geldiğimiz noktada 'yüzde 100' demiyorum ama büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde terör Türkiye'nin gündeminden çıktı. Birinci konu değil terör. Şu anda ekonomi, iş, işsizlik...Bu gibi konular daha çok gündemimizde yer alıyor. Terör daha arka sıralara gitti. Bugün bunu Van'da gördüm, Hakkari'de gördüm. Yaylalar açıldı, insanlar yaylalara mallarını, davarlarını götürüyorlar. Şenlenmiş her taraf. Geleceğe yönelik umutlar artmış. Hele hele bu terör bağlantılı belediyelerin o şehirlerde yaptıkları tahribat. Kaynakların tamamen terör örgütlerine aktarılmasının önüne geçildikten sonra Van'ı görünce ben hayran kaldım. Her taraf pırıl pırıl. Çiçek, peyzajlar, refüjler...Müthiş bir güzellik olmuş. Nasıl oldu? Kaynaklar terör örgütüne aktarılmayınca çukur da ortadan kalkıyor, çamur da ortadan kalkıyor ve korku da ortadan kalkıyor."