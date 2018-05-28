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Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti.

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.

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