Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, OHAL inceleme komisyonunu ziyaret etti. Bunun yanı sıra Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini ve Washington Büyükelçisi'ni kabul etti.



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