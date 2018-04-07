HABER

Başbakan Yıldırım, Orhun Yazıtları ve Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti.Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan’da temaslarına devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan’da temaslarına devam ediyor. Ziyaretinin ikinci gününde Karakurum’a geçen Başbakan Yıldırım’a Moğol geleneğinde konuklara verilen değerin bir göstergesi olarak gümüş kase içerisinde kurutulmuş peynir ikram edildi. Başbakan Binali Yıldırım, Orhun Anıtlarını ardından da TİKA tarafından yaptırılan Bilge Kağan Müzesi’ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Başbakan Yıldırım, müze anı defterini imzalayarak, "Büyük Göktürk Devleti’nin kağanları Bilge Kağan ve Kültigin’in bin yıllar ötesinden bize bilgelik dolu mesajlar ileten anıtlarını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması gelecek nesillere ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir. Bu anlayışla TİKA marifetiyle bu anıtların ve ortak tarihi mirasın korunması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen değerli bilim adamlarımıza ve Moğol yetkililere şükranlarımızı sunuyorum. Atalarımızın, Türk ve Moğolların büyük tarihinin önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini yazdı.
Öte yandan Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında kendisine hediye edilen atı sevdi. Geleneksel Moğol başlığı giyen Başbakan Yıldırım, bozkırda yürüyüş yapmayı ihmal etmedi.

Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Yunanistan işgale hazırlanıyor! Yunanistan işgale hazırlanıyor!
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Aylin Nazlıaka için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.