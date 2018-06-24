Başbakan Yıldırım oyunu İzmir'de kullandı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulunda kullandı.

Okul bahçesindeki vatandaşların alkışlarıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, onlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Burada oy kullanmak için gelen Leyla ve İbrahim Bütün çiftinin 45 günlük bebeği Leyla'yı kucağına alarak seven Yıldırım, daha sonra oyunu kullanacağı 2354 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geçti.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Vatana millete hayırlı uğurlu olsun" diyerek oyunu kullandı.

