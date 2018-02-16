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Başbakan Yıldırım Pence'e taziye mesajı gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

Yıldırım, ABD'de, okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pence'e taziye mesajı gönderdi

MÜNİH (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, ABD'de okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e mesaj göndererek, taziyelerini iletti.

Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde, okulun eski öğrencilerinden Nikolaus Cruz tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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