Başbakan Yıldırım, Polonya Başbakanı Morawiecki ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde ikili temasları sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım programı kapsamında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.