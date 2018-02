Başbakan Yıldırım, PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlandı 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne bağlanarak Zeytin Dalı Harekatı'nı görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile PttMessenger uygulaması aracılığıla yaptığı görüşmede, Zeytin Dalı Harekatı'nda başarılar dileyerek harekata ilişkin değerlendirme istedi. Korgeneral İsmail Metin Temel, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Harekatımız planlandığı şekilde devam ediyor. Hem askerimizin hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Afrin halkı kardeşimizdir. Bütün halklar kardeş. Biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesi olan Türkiye bölgeye her türlü gıda yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir. Harekâtın sonunda da Afrin halkının bu teröristlerin baskı ve zulmünden tamamen de kurtulacağına inanıyoruz. Harekatımızı sürat ve emniyet dengesi ile imkan, zaman, mekan faktörlerini dikkate alarak hava, arazi şartları ile birlikte değerlendirerek harekatımızı idare ediyoruz. Destekleriniz için sağ olun."