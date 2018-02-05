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Başbakan Yıldırım, PTTMessenger uygulaması ile Hatay’daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 15:45 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay’daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı.Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay’daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay’daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu öncesi milli mühendislik ürünü olan PttMessenger uygulaması ile canlı olarak Hatay’daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine bağlandı. Başbakan Binali Yıldırım, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zeytin Dalı Operasyonunda görev alan askerlere başarılar dileyen Yıldırım, "Görüntü de bayağı net. Çözünürlüğü yüksek bir görüntü var. Bu da güzel bir ürün olduğunu gösteriyor. Pazar günü oralardaydık, gerekli bilgileri aldık" dedi.
2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel, operasyon hakkında bilgi verdi
Yıldırım’ın operasyon hakkında değerlendirme istemesi üzerine, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel harekat hakkında bilgi verdi. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğine değinen Temel, "Hem askerimiz, hem de sivil halkın zarar görmemesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çünkü, Afrin halkı kardeşimizdir. Kaldı ki bu coğrafyada Kürt, Arap, Acem, Kürt bütün halklar kardeş. Dolayısıyla, biz her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Kimsesizlerin kimsesizi olan Türkiye Cumhuriyeti, bölge halkına gıda ve sağlık yardımını yapıyor. Bizim hedefimiz teröristlerdir tamamen. Harekatın sonunda da Afrin halkının teröristlerin baskı ve zulmünden de kurtulacağına inanıyoruz. Harekatımızı sürat ve emniyet dengesiyle, imkan, mekan, zaman faktörlerini dikkate alarak terörist durumu, hava ve arazi şartlarıyla beraber değerlendirerek sevk ve idare ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Yıldırım, harekat kapsamında görev alan bütün askerlere başarılar diledi.
Bakanlar Kurulu toplantısı harekat merkezine yapılan bağlantı sonrası başladı
Harekat merkezine yapılan bağlantı sonrası Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Bakanlar Kurulu toplantısında Afrin harekatı kapsamında terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların ele alınması bekleniyor.
PttMessenger nedir?
PTT Messenger ile, milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek. Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olduğu için güvenli iletişim ile dışa bağımlılığı giderecek. Sesli ve görüntülü mobil uygulaması olan PttMessenger ileri güvenlik teknolojileri barındırıyor. Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek. PttMessenger kurumlarda ya da milli bulut sisteminde barındırılabilecek.

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