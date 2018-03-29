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Başbakan Yıldırım: "(PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Geleceği partisi) Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldır

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 09:15 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Geleceği partisi) Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandıramazlar."

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