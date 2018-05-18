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Başbakan Yıldırım ramazanın ilk cuma namazını başkentte kıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 14:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ramazanın ilk cuma namazını başkentte kıldı

Başbakan Binali Yıldırım, ramazan ayının ilk cuma namazını Güneşevler Merkez Camisi'nde kıldı.

Yıldırım, cuma namazı için Altındağ ilçesindeki Güneşevler Merkez Camisi'ne geldi.

Cuma namazını kılan Yıldırım, daha sonra cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başbakan Yıldırım, çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

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Altındağ Başbakan Binali Yıldırım Güneşevler Merkez Camisi oyuncak satranç takımı

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