Başbakan Yıldırım sevgi evinde kalan çocuklarla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sevgi evindeki çocuklarla iftar yaptı.

Yıldırım, dün Batman programının ardından Ankara'ya dönerek iftar için Pursaklar ilçesindeki Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti.

Başbakan Yıldırım'ın buradaki bir sevgi evini ziyaretine ilişkin görüntüler, Başbakanlık Basın Merkezi tarafından paylaşıldı.

Çocuklar tarafından karşılanan Yıldırım, tek tek isimlerini sorduğu çocuklarla yakından ilgilendi.

Daha sonra iftar sofrasında bir araya geldiği çocuklarla sohbet eden Yıldırım, ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım, çocukların sorusu üzerine "Biz daha almadık karneyi, 24'ünde (Haziran) alacağız." dedi.

"Gününüz nasıl geçiyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bir anlatın." diyen Yıldırım'a, çocuklar yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Tekvando eğitimi de aldıklarını söyleyen bir çocuğa, "Hangi kuşaktasın?" diye soran Yıldırım, "Kuşak daha belli değil, hocamız deniyor." karşılığını aldı.

Başbakan Yıldırım, iftar sofrasındaki Suriyeli bir çocukla da sohbet etti. Yıldırım'ın ne kadar süredir Ankara'da olduğunu sorduğu çocuk, "Çok oldu." yanıtını verdi.