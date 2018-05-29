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Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞIRNAK'TAKİ MİTİNGDE KONUŞTU Siirt'ten helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na inen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Valilik binasına giderek Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞIRNAK'TAKİ MİTİNGDE KONUŞTU
Siirt'ten helikopter ile Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na inen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra Valilik binasına giderek Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı yapılan kısa görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, miting için Adliye Meydanı'na geldi. Ak Parti Şırnak milletvekili adayları ve il yöneticileri anons edildikten sonra platforma davet edilen Başbakan Yıldırım'a Şırnakspor atkısı hediye edildi.
'AYNI BEDEN, AYNI RUHUZ'
Mitingde konuşan Başbakan Yıldırım, bu toprakların çocuklarının tarihi, medeniyeti birlikte inşa etmiş, ortak inancın, ortak tarihin çocukları olduğunu, aynı beden ve aynı ruh olduğunu belirterek, "Anadolu topraklarının çocukları olarak bir olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütledi. Bizi kardeş yapan Peygamber Efendimize, Rabbimize hamdolsun. Dünya âlem bilsin ki; Türk de biziz, Kürt de biziz, Zaza da biziz, Arap da biziz, Türkmen de biziz, Çerkez de biziz. Doğu da bizim, batı da bizim, İzmir de bizim, Kürtçe bizim, Türkçe de bizim. Ser sera serçava (Başım gözüm üstüne)" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜNDEN HESAP SORMA VAKTİ GELMİŞTİR'
Terör örgütünün Kürtlere zarar verdiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bölge terörden çok çekti. Dağlarımızda eskiden davarımızı yayamıyorduk, dağlar ıssızlaşmıştı, terör örgütü geçit vermiyordu. Elhamdülillah dağımız da bizim, ülkemizin her tarafı da bizimdir, bizim olmaya devam edecektir. Çocuklarımızı dağa çıkaranlar, ellerine silah verenler, en çok bu memleketin, siz asil evlatlarına, Kürt kardeşlerime zarar verdiler. Çocuklar okumasın, cahil kalsınlar diye okulları yaktılar, yolları ve tünelleri bombaladılar. İşçileri kaçırdılar, iş makineleri yaktılar. Kime zarar verdiler? Size zarar verdiler. Evladı dağa çıkan annenin, babanın acısını kim anlayabilir? Bu memleketin evladının kalem tutması gereken ellerine silah tutuşturan alçak terör örgütünden hesap sorma vakti gelmiştir" diye konuştu.
'DAĞA ÇIKMA ORANI SIFIRA İNDİ'
Mitingdeki kadınlara da seslenen Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ak kadınlar, biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz, hiçbir alçağın karşısında eğilmeyiz. Terörün canevinden vurduğu annelerin acısı dinsin istiyoruz. Başbakan olduğum ilk gün, 'Terörü aziz milletimizin gündeminden çıkaracağız' dedim. 'Milletim rahat olsun' dedim; hamdolsun. Terör milletin gündeminden çıktı mı? Şimdi terör kaçacak delik arıyor mu? Deliklerine girdik, inlerine de girdik. Bu milletin gençlerinin, körpe evlatlarının hayatını karartan bu alçaklara her yerde dersini verdik, vermeye devam ediyoruz. Annelerin gözyaşlarını dindirerek, terörün gençlerimizi kullanmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bölücü terör örgütü, artık yavrularımızı dağa çıkaramıyor. Yavrularımızın yönü artık dağa değil, geleceğe yöneliyor. Dağa çıkma oranı sıfıra indi. Hiçbir terör örgütü evlatlarımızı dağa çıkaramıyor. Devlet eliyle, merhametiyle bölge insanına el uzattı. Milletimizin arasına sokulan ayrılık, gayrılık, bütün nifakları ortadan kaldırıyoruz. Kürt kardeşlerimizin gönlüne sevgi ekiyor, kardeşliğimizin filizlendiğini de, bugün Şırnak'ta görüyorum. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil. Mesele, Türkiye'nin güçlenerek büyümesini engellemektir. Mesele, Türkiye'nin insan zenginliğinin, gelişmesinin hazmedilememesidir. Bunlar proje örgütleridir, ipleri dışardadır, başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye sorunu yoktur. Sizlerin PKK diye bir sorunu vardır. Bunu da elhamdülillah halletik, bundan sonra PKK terör örgütünü aramıza sokmayacağız. Biz birlikte Türkiye'yiz. Gözlerimizin rengi, saçlarımızın rengi, ten rengimiz farklı olabilir, etnik kimliğimiz ayrı olabilir, Kürt olabiliriz, Türk olabiliriz, Arap olabiliriz. Ama unutmamak lazım; gözümüzden akan yaşın rengi hep aynıdır, acılar hep aynıdır, üzüntüler hep aynıdır, sevinçler hep aynıdır. O halde iri olacağız, diri olacağız, bir olacağız, beraber olacağız birlikte Türkiye olacağız."
MUHARREM İNCE'YE TEPKİ
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce'yi de ismini vermeden eleştiren Başbakan Yıldırım, "Yerli arabayı yapmayacağım, projeyi iptal edeceğim, diyor. Hadi oradan, gücün yeter mi iptal etmeye? 'Kanal İstanbul'u iptal edeceğim' diyor. Hadi oradan. Senin aklın, gücün yetmez buna, Şırnak ve 81 milyon izin vermez. Pensilvanya'dan icazet alanlar, bizim hassasiyetimizi anlayamazlar" dedi.
'TERÖR ÖRGÜTÜ ŞIRNAK'TA 29 CAMİYİ YERLE BİR ETTİ'
Hendek olayları sırasında terör örgütünün Şırnak'ta konutlarla birlikte 29 camiyi de yerle bir ettiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, "Bu alçaklar çukur olaylarında 29 camimizi yerle bir ettiler. Bunlarda iman yok, bunlarda Allah korkusu yok, bunlarda Kitap korkusu yok. 2008 yıllında Şırnak'ta üniversite kurduk mu? Şırnak'ta 2002'de bir tane ambulans vardı; şimdi 51 ambulans var. İşte Ak Parti farkı bu. Şırnak'ta 6 hastane, 47 sağlık tesisini yapıp hizmete aldık. 75 yataklı Şırnak Devlet Hastanesi kadın ve doğum ek bloğu yapımı da devam ediyor. Şırnak'ta 2002'de Ak Parti'den önce sadece 25 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz buna 15 yılda 161 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yolları böldük, hayatları ve gönülleri birleştirdik, Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi bölmeyiz" diye konuştu.

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Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (2)

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