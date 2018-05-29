Başbakan Yıldırım: Siirt enişteyi Cumhurbaşkanı yapmaya karar vermiş (3)

BAŞBAKAN ASKERLERLE İFTAR AÇTI

Şırnak'ta partisinin seçim mitingine katılan Başbakan Binali Yıldırım, mitingden sonra Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'na geçti. Tugay Komutanlığı'nda askerlerle birlikte iftar açan Başbakan Yıldırım, burada askerlere hitaben bir konuşma yaptı. Yıldırım,iftardan sonra telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da askerlere dinletti. Yıldırım, daha sonra Şırnak'tan ayrıldı.

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