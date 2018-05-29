Başbakan Yıldırım Siirt'te

SİİRT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesini ziyaret etti.
Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki AK Parti Siirt Mitingi'nin ardından belediyeye geçti. Yıldırım, belediye önünde Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın tarafından karşılandı.
Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette belediyenin faaliyetlerine ilişkin Taşkın'dan bilgi aldı.
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