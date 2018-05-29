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Başbakan Yıldırım Siirt'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesini ziyaret etti

SİİRT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, Kent Meydanı'ndaki AK Parti Siirt Mitingi'nin ardından belediyeye geçti. Yıldırım, belediye önünde Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette belediyenin faaliyetlerine ilişkin Taşkın'dan bilgi aldı.

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Başbakan Yıldırım siirt belediyesi ziyaret

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