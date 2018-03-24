AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Kongresine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile temizlenen Afrin’de yerel yönetimlerin oluşturulduğunu belirterek, "Şimdi Afrin’de hayat yeniden başlıyor" dedi.

Şahinbey Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları Kongresine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri katıldı. Salona sığmayan binlerce vatandaşa önce parti otobüsünden seslenen Başbakan Binali Yıldırım, ardından kongrenin gerçekleştirildiği salona geçti. Konuşmasına Gaziantep’e övgüler yağdırarak başlayan Binali Yıldırım, "Gaziantep Türkiye’nin markasıdır. Baklavası, kebabı, fıstığı, zengin ve lezzetli mutfağı ile Gaziantep dünyanın marka şehirlerinden birisidir. Gaziantep bize hep sahip çıktı. İlk günden beri sahip çıktı. Her seçimde Gaziantep bize desteğini arttırarak bugünlere geldi. Bize olan inancınızı, bize olan güveninizi hep muhafaza ettiniz, Allah sizlerden razı olsun. 1 Kasım seçimlerinde yüzde 61,5, 16 Nisan Halk Oylamasında yüzde 62,5 Türkiye ortalamasının üzerinde destek verdiniz. Size yakışanı yaptınız. İnşallah önümüzdeki seçimlerde bu desteği daha da yukarılara taşıyacağız" dedi.

"Gazi unvanına ensar unvanı eklediniz"

Binali Yıldırım, Antep’in Kurtuluş Savaşı’nın ardından aldığı Gazi unvanını hatırlatarak, Suriye’deki iç savaşın ardından Türkiye’ye sığınan Suriyelilere evlerinin kapılarını açan Gaziantep insanının ensar olduğunu da kaydetti. Yıldırım, "Gaziantep yüreği memleket sevdasıyla yananların şehridir. Siz dünyanın vicdanısınız, siz merhametin adısınız, Gazi ünvanının yanına bir de ensar ünvanını eklediniz. Şu anda Gaziantep yarım milyona yakın Suriyeli kardeşimizi bağrına basıyor, misafir ediyor. Sizler bu asil duruşunuzla kardeşlik, komşuluk hukukunun gereğini yaptınız. Aynı zamanda bütün dünyaya bir de unutulmayacak bir ders verdiniz. Sadece o mazlumlar değil bütün insanlık Gaziantep’i ve Kilis’i hayırla yad edecek, unutmayacaktır. Gaziantep adaletin şehridir, şefkat ve merhametin şehridir. Aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimize kuru bir ev sahipliği yapmadınız. Onları istihdama, üretime katarak, hayata ve geleceğe tutulmalarını sağladığınız. Aile değerlerini korumalarına imkan verdiniz. Türkiye’nin bilim adamları, sivil toplum kuruluşları Suriyeliler için yapılan bütün fedakarlıkları görmelidir, takdir etmelidir" şeklinde konuştu.

"Terörden ve savaştan en fazla etkilenen illerden biri Gaziantep"

Başbakan Yıldırım, Gaziantep’in terörden ve Suriye’deki iç savaştan en çok etkilenen illerin başında geldiğini belirterek, "Terörden, Suriye’deki iç savaştan en fazla etkilenen illerimizin başında Gaziantep geliyor. Yaşadığınız mağduriyeti metanetli bir şekilde karşılama erdemini, özverisini gösterdiniz. Kahraman Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte bu terör tehdidini bertaraf etmek, sizlerin can ve mal güvenliğini temin etmek için Afrin’e gitti. Başarıyla gerçekleştirilen harekatla artık terör varlığı orada da sona erdi. Sınır boylarımızda vatandaşlarımızın canına malına yönelen her türlü tehdit mutlaka bertaraf edilecektir. Bundan dönüş yok. Bazı çatlak sesler var, terörün kara propagandasını yapanlar var. Bu propagandalar maksatlıdır. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir ve hep söylüyoruz Türkiye’nin güvenliği Suriye’den geçer, Irak’tan geçer buraların istikrarından geçer. PKK/PYD/DEAŞ terör örgütlerini tamamen yok ederek, bölgede, ülkemizde huzuru sağlamak bizim önceliğimizdir. Türkiye’nin terörle mücadelesini engellemek isteyenler, hüsrana uğramaya mahkumdur" ifadelerini kullandı.

"Suriyeliler, mutlaka yurtlarına dönecektir"

Başbakan Yıldırım, Suriyeli mültecilerin mutlaka ülkelerine döneceğini vurgulayarak, "Suriyeli kardeşlerimiz mutlaka yurtlarına dönecektir, normal hayatlarına dönecektir. Cerablus’ta olduğu gibi El-Bab’da olduğu gibi şimdi de Afrin’de olduğu gibi. Çünkü oraları terör yuvalarından temizleyen kahraman Türk Mehmetçiklerimiz var, onları alnından öpüyorum. Biliyorsunuz Afrin’i ÖSO ile birlikte terörden temizledik. Fırat Kalkanı’ndan sonra şimdi de Afrin’i terörden temizledik. Ama daha yapacak çok işimiz var" dedi. "PKK’nın Kürtlerin hiçbir meselesi ile ilgilendiği yok"

Yıldırım, PK/YPG terör örgütünün Kürtler üzerinden propaganda yapmasına rağmen Kürtlerin sorun ve meseleleri ile ilgilenmediğini kaydederek, "Etrafta terör kaynıyor. İnşallah bu alçakları Kürtlerin de Arap kardeşlerimizin de başına bela olmaktan def edeceğiz. Onların huzurunu, güvenini sağlayacağız. Bu PKK örgütünün Kürtlerin hiçbir meselesi ile ilgilendiği yok. Kürtlerin dertleriyle dertlendikleri yok. Onlar sadece ve sadece efendilerinin, emperyal güçlerin hedeflerini yerine getiriyor. Masum insanları, savunmasız insanları gözünü kırpmadan Kürt demeden, Türk demeden, Arap demeden herkesi katlediyorlar. Bu alçakları, bu topraklardan tamamen söküp atıncaya kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Kürtleri de, Arapları da, Türkleri de bunların tasallutundan, şerrinden kurtarmak için gereken adımların hepsini bugüne kadar attığımız gibi bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Afrin’de hayat yeniden başlıyor"

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin’de yerel yönetimlerin oluşturulduğunu söyleyerek, "Şimdi artık Afrin’de yeniden hayat başlıyor. Yerel unsurlardan yönetimler oluşuyor. Tıpkı Cerablus’ta ki gibi bölge patlayıcılardan temizlenince artık oraya, oranın yerel sahipleri dönecek, yerleşecekler. Suriyeli kardeşlerimizin savaşın travmasını atarak evlerine dönmesi için yapılan her çalışmayı yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Gaziantep Milletvekili olduğunu hatırlatan Yıldırım, AK Parti’nin ise Adalet ve Kalkınma anlayışı ile yola çıktığını söyledi. AK Parti’nin ana hedeflerinin Gaziantep’te olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Gaziantep’te iki tane bakanımız var ekonominin başında Mehmet Şimşek, adaletin başında Abdülhamit Gül. Kalkınma da Gaziantep’te adalet de Gaziantep’te. AK Parti’nin ana hedefleri Gaziantep’ten. Çünkü Gaziantep kendi ayağı üzerinde duran, kendi dinamikleriyle geleceğini inşa eden bir şehir. Türkiye 15 yılda çok mesafe kat etti. İhracatımızı 36 milyardan 160 milyara çıkardık. Sadece bir yıl içerisinde 1 milyon 620 bin vatandaşımıza iş sağladık. Yatırımlarda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini başlattık. Türkiye ekonomisinin nereden nereye geldiğini görmek için Gaziantep’i görmek yeter. Daha fazla büyüme, daha fazla iş, aş, daha fazla refah için koşar adımlarla ilerliyoruz. Gaziantep büyüme hedefimize en büyük katkıyı veren illerimizden birisi. Bu büyümede tabii ki Gaziantep de üzerine düşen payı aldı. Gaziantep’e yapılan her şey helali hoş olsun. Türkiye’nin 5’inci büyük şehri olarak Gaziantep ekonomimizin güçlü şehirlerinin başında geliyor. Bugün Antep’in ihracat rakamı 7 milyar dolara dayanmıştır. Marka şehri Gaziantep’e de bu yakışır. Gaziantep üretimin, bereketin şehridir. 16 yılda bu güzel şehrimize 24 milyar yatırım yapmışız, helali hoş olsun. Hepsini anlatmaya vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.