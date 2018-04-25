HABER

Başbakan Yıldırım: "Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Sınırlarımızdaki duvarları, girişleri, çıkışları daha da sıkılaştırarak sorunu çözemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz."


İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı varİstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildiTürkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi
Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Abdulkadir Selvi'den gündeme bomba gibi düşecek Abdullah Gül yazısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Erdoğan, BBP lideri Destici ile görüşecek

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

'Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'nun randevusunu hep reddetti'

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan'la Abdullah Gül bir araya mı geliyor?

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

İYİ Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması: 2. turda birleşme olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.