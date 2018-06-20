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Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Kandil operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, başlarına yıkacağız

Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yıkacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Kandil

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