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Başbakan Yıldırım: Sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 12:52 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı'yla terörü Suriye'de yok etik.

Taylan YILDIRIM- Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı'yla terörü Suriye'de yok etik. Afrin Harekatıyla ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, orasını terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız. Bu terör, Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu tetör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur" dedi.
Seçim çalışmalarını İzmir'de sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nun düzenlediği Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nın açılış töreninden sonra AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı binasına geçti. Burada ilçe binasının açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, otobüs üzerinden yaptığı konuşmasına, "Heyecan dorukta, heyecanınız eksilmesin, artarak devam etsin. 16 yıl dile kolay. 16 yıl önce doğan yavrularımız bugün oy verme yaşına yaklaştı" sözleriyle başladı. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Hem ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesine çıkarmak hem de bir yandan darbelerle FETÖ'yle mücadele ede ede bugünlere geldik. İnşallah budan sonra da emin adımlarla yeni hükümet sistemiyle de ülkemizin aydınlık yarınları için 100. yıl hedefleri için canla başla, karalılıkla, birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Hazır mısın İzmir? Geçler siz bugünümüz, yarınımız, aydınlık yarınlarımızsınız. Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var."
Binali Yıldırım, "2 yıldır Başbakanınız olarak hem İzmir'ime hem de Türkiye'ye, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ediyoruz. 2 yıl çok konuşulacak bir 2 yıl oldu. 2 yılda neler geldi neler geçti. Başımıza pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:
"2'nci ayımızda 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Ama İzmir, Türkiye o gece ayaktaydı, ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Hemen sonra Fırat Kalkanı'yla terörü Suriye'de yok etik. Afrin Harekatıyla ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, orasını terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız, buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terör Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu tetör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur. Geleceğimizi karartan bu şer odaklarına karşı bir oluyor muyuz?"

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