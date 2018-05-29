Başbakan Yıldırım Şırnak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesine ziyarette bulundu.
Yıldırım, Adliye Meydanı'ndaki AK Parti Şırnak Mitingi'nin ardından belediyeye geçti. Yıldırım, belediye önünde Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından karşılandı.
Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette belediyenin faaliyetlerine ilişkin Bedirhanoğlu'ndan bilgi aldı.
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