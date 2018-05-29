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Başbakan Yıldırım Şırnak'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesine ziyarette bulundu.

Yıldırım, Adliye Meydanı'ndaki AK Parti Şırnak Mitingi'nin ardından belediyeye geçti. Yıldırım, belediye önünde Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette belediyenin faaliyetlerine ilişkin Bedirhanoğlu'ndan bilgi aldı.

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Başbakan Binali Yıldırım İçişleri Bakanlığı Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu Şırnak Belediyesi

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