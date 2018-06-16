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Başbakan Yıldırım Sivas'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 19:26 | Son Güncelleme

Yıldırım, belediyeyi ziyaret etti

SİVAS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Sivas Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, AK Parti'nin Sivas mitinginin ardından yürüyerek belediye binasına gitti.

Yürüyüşü sırasında kendisine sevgi gösterisinde vatandaşları selamlayan Başbakan Yıldırım'ı, Belediye Başkanı Sami Aydın ve belediye çalışanları karşıladı.

Daha sonra makama geçen Binali Yıldırım, burada Belediye Başkanı Aydın'dan kentteki yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

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AK Parti'nin Sivas mitingi Başbakan Binali Yıldırım Sivas Belediyesi

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