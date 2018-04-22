Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak 24 Haziran’da görevimi alnımın akı ile tamamlayacağım ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmir’deyim, İzmir’e hizmetim devam edecek. Çünkü İzmir benim evim” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir’in Menderes ilçesinde “Yemyeşil İzmir İçin Hepimiz Seferberiz” fidan dikim törenine katıldı. Tören, 1 Temmuz 2017 yılında çıkan yangın nedeniyle tahrip olan Menderes’in Gümüldür semtine bağlı Ovacık mevkiinde gerçekleşti. Törenin yapıldığı alanda yangın tatbikatı yapılırken, tatbikatta temsili olarak ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler de tüm imkanları ile yangını kısa süre içerisinde söndürdü. Törende ayıca yine 25 Temmuz 2017’de Bayındır ilçesinde çıkan yangın nedeniyle tahrip olan alanda da fidan dikimi gerçekleşti.

Başbakan Yıldırım, Bayındır’daki fidan dikimi törenine canlı bağlanarak, Orman Genel Müdürü Bekir Karaca ile konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bayındır ile aynı anda Menderes’te fidan dikti.

”24 Haziran’da görevimi alnımın akı ile tamamlayacağım”

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri ile ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, “İzmir beni bağrına bastı. Milletvekili yaptı, bakan yaptı, yetmedi başbakan yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak 24 Haziran’da görevimi alnımın akı ile tamamlayacağım ama son başbakan olup da gitmiyorum. İzmir’deyim, İzmir’e hizmetim devam edeceğim. Çünkü İzmir benim evim, İzmir benim vatanım. 24 Haziran’da yeni bir döneme, yeni bir zafere hazır mıyız? İzmir’de destan yazacak mıyız? İzmir’e hizmet yolunda daha çok çalışacak mıyız? Sandıkları dolduracak mıyız? İzmir her şeyin en güzelini hak ediyor. İzmir kurtuluşun, demokrasinin şehri. İzmir Türkiye’nin dünyaya açılan marka şehri. İzmir’e, İzmirliye hizmet etmek, şereflerin en güzeli” diye konuştu. “Ormanlara gözümüz gibi bakmamız lazım”

Kürsüye Orman ve Su İşleri Bakanlığı amblemli yelekle çıkan Başbakan Yıldırım, “Bir Çin atasözü, ‘bir yılı düşünüyorsan tohum ek, 10 yılı düşünüyorsan fidan dik, 100 yılı düşünüyorsan insan yetiştir’ diyor. Buraya niye geç kaldık, binlerce insanı yetiştirecek İzmirimizin fidanlarını geleceğe hazırlayacak okul açılışı yaptık. Sizi biraz beklettik. Hakkınızı helal edin. Bugün bu güzel toprakları daha güzel hale getirmek için fidanları toprakla buluşturuyoruz. Bu fidanlar ülkemizin geleceği için birer taze umut, heyecan veriyor. Üzerinde yaşadığımız bu dünya, ayağımızın altındaki toprak, nefes alıp verdiğimiz hava, Rabbimden bize emanettir. Buna gözümüz gibi bakmaya mecburuz. Her orman yangınında ciğerimiz yanıyor. Bin bir güçlükle bu hale gelen ormanlara gözümüz gibi bakmamız lazım. Herhangi bir ihmale asla göz yummamalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu tabiata da dikkat edeceğiz”

Bilim ve teknolojinin ilerlediğini, köylerdeki nüfusların şehirlere gittiğini kaydeden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gelişmeler, doğal kaynaklarımıza da tehdit oluşturuyor. Kalkınmaya, büyümeye, fabrikalara, yollara, barajlara, köprülere, binalara elbette evet ancak bunları yaparken Cenab-ı Hak’kın bize bahşettiği bu tabiata da dikkat edeceğiz. Gelecek nesillerin hakkına halel getirmeyeceğiz. Dünyada hava kirliliği, iklim değişimi önemli bir sorun. Dünyamızı tehdit ediyor. Bu gidişin artık tersine çevrilmesi lazım. Biz son 16 yıl içerisinde çevre ile ilgili çok önemli projeleri hayata geçirdik. Küresel iklim değişikliği ile ilgili 20130 yıl haritamızı belirledik. Çevre dostu yatırımlara şehircilik alanında dikkat ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına önem veriyoruz. Türkiye geleceğini doğalgaza bağımlı şekilde inşa edemez. Türkiye’nin daha yeşil, çevre ile barışık olması hepimizin arzusudur. Bizim inancımızda, kültürümüzde ağaç dikmek çok önemli. ‘Kıyamet koptuğunuz görseniz bile elinizdeki fidanı dikmeyi ihmal etmeyin’ diyen dinin mensuplarıyız.”

Yanan alanlar için seferberlik

Türkiye’de son 15 senede orman varlığının artmaya devam ettiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, orman varlığının 15 milyon dekar alandan 223 milyon dekara çıktığını ve son 15 yılda 4 milyar 39 milyon yeni fidan dikildiğini söyledi. 2002 yılında 175 tane korunan alan varken, artık 557 tane korunan alan olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, “30 milyon dekarlık alanı korumaya aldık. 2003’te 33 milli park varken, şimdi 43 milli parkımız var. 16 tabiat parkı varken, şimdi 225 tabiat parkımız var. 207 içme suyu tesisi açtık. Ülkemizin en büyük serveti ormanlardır. Bitki örtümüzü korumak konusunda çok büyük görev düşüyor. Ormanlarımız için en büyük tehlike yangındır. Yangınların büyük çoğunluğu ihmalden kaynaklanıyor. Unuttuğumuz bir kıvılcım, koca bir ormanın yok olmasına sebep oluyor. Ağaç dikmekten daha güzeli, dikilen ağaçların yangında yok olmasının önüne geçmektir. Bir ağacın yetişmesi için yıllarca emek veriyoruz. Yanan alanları da Bakanlığımız, geçen sene yanan bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için seferberlik başlattı” diye konuştu.

“Menderes’te yanan alanda 720 bin adet fidanı toprakla buluşturduk”

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ise, “Hükümetimiz İzmir’e en büyük ehemmiyeti veren hükümetlerden biridir. İzmir’e yapılan yatırımların hattı hesabı yoktur. İzmir, İzmir olalı böyle yatırım görmemiştir. İzmir’e şu ana kadar 45 milyar yatırım yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak İzmir’de çok büyük yatırımlara imza attık. 4 milyar 140 milyon TL’lik yatırım yaptık. İzmir’in suyu yoktu, ta Manisa’dan 107 kilometre mesafeden suyu biz getirdik. 524 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimizin cebine he yıl 301 milyon TL ceplerine akıyor. Biz bugün yemyeşil İzmir için buradayız. Şu ana kadar 98 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Her İzmirli için 25 fidan diktik. Bu artarak devam ediyor. Geçen sene burada bir yangın çıktı. Bir de Bayındır’da yangın çıktı. Hemen gazetelerde ‘birilerine peşkeş çekecekler’ yazıldı. Biz yanan alanların bir metrekaresini başka maksatla tahsis etmiyoruz. Bir yıl içinde yanan alanlar tamamen ağaçlandırılıyor. 1 Temmuz 2017’de Menderes’te yangın olmuştu. Bin 67 hektar alanı ağaçlandırmak için projelendirildi. Bin hektarı ağaçlandırdık. 720 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Tamamen bitince 900 bin adet fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Bayındır’da da 25 Temmuz 2017’de yangın çıktı. Bin 16 hektar alanı ağaçlandırmak üzere projelendirdik. Yüzde 80 tamamlandı. Oraya da toplamdan 700 bin adet fidan dikilecek" dedi.

Fidan dikim törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

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2 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

3 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

4 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

5 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

6 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

7 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

8 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”

9 / 10 Başbakan Yıldırım: “Son başbakan olup da gitmiyorum”