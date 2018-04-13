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Başbakan Yıldırım soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:52 | Son Güncelleme

Yıldırım: - "(ABD-Rusya gerginliği) İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" - "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır" - "Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok"

Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin "İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Gölbaşı ilçesi Taşpınar Mahallesi'ndeki Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilim hatırlatılarak, "Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu olduğu"na ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Milletimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyoruz. Rabbim nice güzel günlere milletimizle beraber cümlemizi ulaştırsın. Biz böyle güzel temenniler yaparken, Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştüğünü hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Şiddetle nefretle kınıyoruz. Bunu yapanlar da mutlaka bedelini ödemelidir ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza, müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz."

- "Salı günü MGK toplanacak"

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresinin, 18 Nisan Çarşamba günü Mecliste görüşüleceği hatırlatılarak, "Hükümetin görüşü ne olur, OHAL bir kez daha uzatılır mı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak, konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliğine ilişkin bazı partileri ziyaret etmesini nasıl değerlendirdiği sorulan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Geçmiş dönemde özellikle 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu'da seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı ama Türkiye seçim konusunda, demokrasimiz çok partili hayata geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamadı. Türkiye'de seçimler bugüne kadar gayet şeffaf bir şekilde, demokratik katılımın yüksek olduğu, güvenlik içinde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecektir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur."

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Hamza Dağ ve Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer eşlik etti.

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