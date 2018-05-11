Başbakan Yıldırım soruları yanıtladı

Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisini CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne taşıma kararına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesi'ne gitmiyor. Hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen anayasa çerçevesinde yapılmıştır. O bakımdan rahatız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda koşulsuz diplomasiye hazır olduklarına" yönelik sözlerine ilişkin, "Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz." dedi.

"Geçen hafta açıkladığınız ekonomi paketine ilişkin yeni bir düzenleme yapılacak mı?" sorusuna Yıldırım, "Dün Mecliste bunlar görüşüldü ve kabul edildi. Cumhurbaşkanımız onayladıktan sonra yürürlüğe girecek. Çok kapsamlı bir düzenleme. Vergi, stok affı, imar barışı, emeklilerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaş ile devlet arasında yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle kapsamlı bir düzenleme çalışması yok." karşılığını verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda koşulsuz olarak diplomasiye hazır olduklarına" ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine de Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tabii bir görelim. Ermenistan yıllardan beri Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa, bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimseyle başta komşularımız olmak üzere husumet içerisinde olmayı arzu etmiyoruz. 'Dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız.' ilkesi siyasetimizin esasını teşkil ediyor. O bakımdan böyle bir yaklaşım varsa bunu tabiatıyla ülkemizin ali menfaatleri doğrultusunda değerlendiririz."