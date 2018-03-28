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Başbakan Yıldırım: "Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşviğini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İkincisi, bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirl

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:28 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşviğini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İkincisi, bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız."

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