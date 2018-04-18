Başbakan Yıldırım: “Süreç hemen başlayacak”

Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran’daki erken seçime ilişkin yaptığı değerlendirmede sürecin hemen başlayacağını belirterek, “Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim tarihini 24 Haziran 2018 Pazar günü olarak açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, sürecin hemen başlayacağına dikkat çekerek, “Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladıktan sonra orada hangi partilerin seçime girmeye hak kazandığı belli olur. 24 Haziran tarihi güzel bir tarihtir" dedi.