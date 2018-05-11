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Başbakan Yıldırım: Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararına ilişkin bir soruya  "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararına ilişkin bir soruya "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Biz yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız" diye yanıt verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararına ilişkin bir soruya Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Biz yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız" diye yanıt verdi.

"BUNUN DIŞINDA ÖYLE BİR KAPSAMLI BİR DÜZENLEME ÇALIŞMASI YOK"
Yıldırım, "Varlık barışı, emeklililerimize ikramiyeler, cezaların yeniden yapılandırılması, imar barışı, öğrenci affı gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren, vatandaşla devlet arasındaki yıllardan beri devam eden sorunları çözen kapsamlı bir düzenlemeyi Meclisimiz kabul etti, Cumhurbaşkanı da imzalayınca yürürlüğe girecek. Bunun dışında öyle bir kapsamlı bir düzenleme çalışması yok" diye konuştu.

"ERMENİSTAN YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYORSA ONA GÖRE KARŞILIK VERİRİZ"
Türkiye -Ermenistan ilişkilerine ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Önce bir görelim, Ermenistan yıllardan beri sürdürdüğü Türkiye'ye yönelik hasmane tutumundan, Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınırlarına yönelik yanlış tutumlarından vazgeçiyorsa, her şeyden vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz. Biz hiç kimse ile başta komşularımız olmak üzere husumet içerisinde olmayı arzu etmiyoruz" dedi.

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