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Başbakan Yıldırım, telefonda görüştüğü Bangladeş Başbakanı Hasina, Fas Başbakanı el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Abbasi'yi İstanbul'daki İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 19:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, telefonda görüştüğü Bangladeş Başbakanı Hasina, Fas Başbakanı el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Abbasi'yi İstanbul'daki İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

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