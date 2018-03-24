HABER

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye bahçesinde down sendromlu çocuklar tarafından mehter marşıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, bir süre eliyle ritim tuttu. Gösterinin ardından tokalaştığı çocuklarla sohbet eden Başbakan Yıldırım, onlara çeşitli hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, belediye personeli ile tokalaştıktan sonra makamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir süre görüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında hareketli dakikalar!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Türkiye onu dudaklarıyla tanımıştı! İşte son hali

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Son ankette 'pes' dedirten sonuç!

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Fatih Portakal'dan AK Partili vekile: Helal olsun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

AK Parti'de deprem! Selçuk İlçe Başkanı Osman Başterzi istifa etti

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

İYİ Partili başkana makamında silahlı saldırı!

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Akşener'den Erdoğan'a 'kabadayılık' göndermesi

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'nin A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.