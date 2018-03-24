Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (4)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye bahçesinde down sendromlu çocuklar tarafından mehter marşıyla karşılanan Başbakan Yıldırım, bir süre eliyle ritim tuttu. Gösterinin ardından tokalaştığı çocuklarla sohbet eden Başbakan Yıldırım, onlara çeşitli hediyeler verip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Yıldırım, belediye personeli ile tokalaştıktan sonra makamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir süre görüştü.
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