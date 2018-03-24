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Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

ÇAY DAVETİNİ KIRMADI Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken, açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)

ÇAY DAVETİNİ KIRMADI
Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te, Şahinbey Spor Salonu dışında bekleyen vatandaşlara hitap ederken, açtıkları pankartla kendisini çaya davet eden Yusuf Demirel ve Sahra Demirel çiftini kırmadı ve evlerini ziyaret etti. Yıldırım, aileyle çay içip sohbet etti.
ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Yıldırım, kentteki temasları kapsamında, İzmir'de görev sırasında şehit olan Mehmet Çelik'in Gaziantep'te yaşayan ailesini de ziyaret etti. Başbakan Yıldırım, başsağlığında bulunduğu şehidin babası Ahmet Çelik ve annesi Elif Çelik'e Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)Başbakan Yıldırım: Terör, kökü kazınana kadar bizim için hedeftir (5)

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