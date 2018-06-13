HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 09:31 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Türkiye’nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan, güney sınırlarımızda terör devleti oluşturma planıdır" dedi. Başbakan Yıldırım, dün Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılış töreni ile iftar programına katıldıktan sonra helikopterle Samsun'a geldi. Batıpark'ta gençlerle buluşan Yıldırım, ardından Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, valilik defterini imzaladıktan sonra yaptığı görüşmede, Kaymak'tan kent hakkında bilgiler aldı. Valilik ziyaretinin ardından Kurtuluş Yolu'na gelen Yıldırım, Samsunlularla birlikte sahur yaptı. Burada konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Projeler, işler saymakla bitmez. Samsun’a yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar? Vaatlerde bulunuyorlar; ama düşünüyorlar. 'Acaba ne yapsak, hangi vaatte bulunsak'. 'Yol vaadinde bulunalım' diyorlar, bir bakıyorlar Samsun’un yolları yapılmış. Türkiye’nin yolları yapılmış. 'Yol' diyorlar, bunu da yapmış. Hastane, bunu da yapmış, diyorlar. Sinirleniyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Samsun bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz? 24 Haziran’da yapım ekibine, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz? 24 Haziran’da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın? Bu iş burada bitmez. Masamızda bir şehidimiz Burak Çelik Akalın’ın babası Ekrem Akalın var. Bu şehidimiz Afrin şehididir. Şehidimizi ve bu vatan için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum." 'EDİRNE'DE TERÖRİSTLERİN BAŞ DESTEKÇİSİNİ ZİYARETE GİTTİ' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terör ile PKK ile amansız mücadele yaparken, cumhurbaşkanı adaylarından birisi, adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne’de aldı. 'Acaba Edirne’yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi' derken, bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Bakın Samsun, Türkiye’nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan, güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Bu planı bozmaya hazır mısın Samsun? Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyız?” diye konuştu. 'BU YOLA ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZLE BERABER ÇIKTIK' 'Cumhur ittifakı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "'Cumhur ittifakı'nın arkasındaki ruh 'rabia'dır, 'Yenikapı ruhu'dur. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden Anayasa değişikliğidir. Biz bu yola MHP ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık. Beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye’yi şaha kaldırmaya var mısınız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti ile durmak yok. 2 gün sonra bayramımız var; ama bu ay iki tane bayramımız var. Birinci bayramdan sonra '24 Haziran demokrasi zafer bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruzBaşbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz
Erdoğan, Ankara'da muhtarlar ile sahurda bir araya geldiErdoğan, Ankara'da muhtarlar ile sahurda bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.