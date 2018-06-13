Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)

PİDE YAPIP, FIRINA SÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında geldiği Samsun'da, bir fırını ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, fırıncı önlüğü giyip, pide yaptı. Hazırladığı pideleri kürekle fırına süren Başbakan Yıldırım, piştikten sonra da aldı.

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