HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

PİDE YAPIP, FIRINA SÜRDÜ Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında geldiği Samsun'da, bir fırını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)

PİDE YAPIP, FIRINA SÜRDÜ
Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında geldiği Samsun'da, bir fırını ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, fırıncı önlüğü giyip, pide yaptı. Hazırladığı pideleri kürekle fırına süren Başbakan Yıldırım, piştikten sonra da aldı.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz (2)

PARTNERMustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!Mustafa Sandal söyledi Paris Hilton coştu!
Kılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sahurda buluştuKılıçdaroğlu, imam hatiplilerle sahurda buluştu
Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruzBaşbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Survivor yeni sistemde eleme adayları kimler oldu? Survivor'da adalar birleşti 3 isim elemeye kaldı

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Millet Kıraathanesi'nin örneği olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.