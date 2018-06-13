Başbakan Yıldırım: Terör odaklarını bir bir yok ediyoruz

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Türkiye’nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan, güney sınırlarımızda terör devleti oluşturma planıdır" dedi.

Başbakan Yıldırım, dün Amasya'da Ferhat Tüneli'nin açılış töreni ile iftar programına katıldıktan sonra helikopterle Samsun'a geldi. Batıpark'ta gençlerle buluşan Yıldırım, ardından Vali Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım, valilik defterini imzaladıktan sonra yaptığı görüşmede, Kaymak'tan kent hakkında bilgiler aldı. Valilik ziyaretinin ardından Kurtuluş Yolu'na gelen Yıldırım, Samsunlularla birlikte sahur yaptı. Burada konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

"Projeler, işler saymakla bitmez. Samsun’a yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar? Vaatlerde bulunuyorlar; ama düşünüyorlar. 'Acaba ne yapsak, hangi vaatte bulunsak'. 'Yol vaadinde bulunalım' diyorlar, bir bakıyorlar Samsun’un yolları yapılmış. Türkiye’nin yolları yapılmış. 'Yol' diyorlar, bunu da yapmış. Hastane, bunu da yapmış, diyorlar. Sinirleniyorlar. 'AK Parti ne yaptıysa hepsini yıkacağız' diyorlar. Samsun bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz? 24 Haziran’da yapım ekibine, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz? 24 Haziran’da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın? Bu iş burada bitmez. Masamızda bir şehidimiz Burak Çelik Akalın’ın babası Ekrem Akalın var. Bu şehidimiz Afrin şehididir. Şehidimizi ve bu vatan için canını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum."

'EDİRNE'DE TERÖRİSTLERİN BAŞ DESTEKÇİSİNİ ZİYARETE GİTTİ'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terör ile PKK ile amansız mücadele yaparken, cumhurbaşkanı adaylarından birisi, adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne’de aldı. 'Acaba Edirne’yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi' derken, bir baktık Edirne’de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş. Bakın Samsun, Türkiye’nin beka meselesi var. Bu bölgede ülkemiz hakkında bir plan kuruluyor. Bu plan, güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Bu planı bozmaya hazır mısın Samsun? Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyız?” diye konuştu.

'BU YOLA ÜLKÜCÜ KARDEŞLERİMİZLE BERABER ÇIKTIK'

'Cumhur ittifakı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "'Cumhur ittifakı'nın arkasındaki ruh 'rabia'dır, 'Yenikapı ruhu'dur. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden Anayasa değişikliğidir. Biz bu yola MHP ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık. Beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye’yi şaha kaldırmaya var mısınız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti ile durmak yok. 2 gün sonra bayramımız var; ama bu ay iki tane bayramımız var. Birinci bayramdan sonra '24 Haziran demokrasi zafer bayramı'nı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.