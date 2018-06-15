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Başbakan Yıldırım: "Terörle savunma değil taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı, direnci yok edildi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 07:33 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Terörle savunma değil taarruz esaslı yaptığımız amansız mücadele sonucu topraklarımızda çok şükür terörün beli kırıldı, direnci yok edildi."


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