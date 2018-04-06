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Başbakan Yıldırım: "TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, yaklaşık 40 milyon dolar civarındadır. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 f

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "TİKA'nın Moğolistan genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar, yaklaşık 40 milyon dolar civarındadır. 2002'de kurulan Ulanbator Program ve Koordinasyon Ofisimiz bugüne kadar 550'nin üzerinde proje ve faaliyete imza attı. Sadece 2017'de 9 farklı şehirde tamamlanan 30 projenin az önce toplu açılışını yaptık. Bu projelerin tutarı 2,5 milyon dolardır."

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