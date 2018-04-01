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Başbakan Yıldırım, Tire’de iki aileyi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:55 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti.Başbakan Yıldırım, dün AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Ok’un davetini kırmadı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Ok ve Kaya ailelerini ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım, dün AK Parti Tire İlçe Kongresi’nin ardından kendisini çay içmeye davet eden Gökçe Ok’un davetini kırmadı. Ok ailesi ile bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, Ok’un evinde misafir olarak bulunan lösemi hastası Ahmet Özen ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra balkonunda ‘Cumhuriyetin Bekçileri Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ yazılı Atatürk’ün posterinin bulunduğu Yalçın Kaya’nın evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yalçın Kaya’nın Başbakan Binali Yıldırım’a, atadan beri CHP’li bir aile olduklarını ama evlerine ziyarette bulundukları için de çok mutlu olduklarını söylediği öğrenildi. Kaya ailesinin bebeği Melis’i kucağına alarak seven Yıldırım, aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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