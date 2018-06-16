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Başbakan Yıldırım Tokat'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "(Kandil'e yönelik operasyon) Oradaki prensibimiz terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getirmek"

TOKAT (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Yıldırım, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda partisince düzenlenen mitingin ardından Tokat Belediyesine geçti.

Başbakan Yıldırım, burada Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Yıldırım, belediyenin faaliyetlerine ilişkin Eroğlu'ndan bilgi aldı.

- "Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak"

Yıldırım, belediye binasından ayrılırken, bir gazetecinin Kandil'e hava operasyonuna ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Oradaki prensibimiz terörü sadece kendi topraklarımızda, sınırlarımız içinde değil, sınırlarımızın dışında da etkisiz hale getirmek. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarının amacı da buydu. Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e uzanan bölgede de aynı şeyi yapıyoruz. Amaç vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, terörün bölgedeki varlığını sona erdirmek."

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım belediye ziyareti Tokat

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