Başbakan Yıldırım Tunceli'de

TUNCELİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Tunceli Valiliğini ziyaret ederek, bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, partisince düzenlenecek miting için Tunceli'ye geldi.

Başbakan Yıldırım, ilk olarak Tunceli Valiliğini ziyaret etti. Yıldırım, valilik binası önünde Vali Tuncay Sonel ve il protokolü tarafından karşılandı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Sonel'den bölgede bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar ile kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

