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Başbakan Yıldırım Tunceli'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, 4. Komando Tugay Komutanlığı ve Jandarma Bölge Komutanlığındaki Mehmetçik ile bayramlaştı - Yıldırım, polis telsizinden anons geçerek, Tunceli'de görev yapan polislerin bayramını kutladı - Başbakan Yıldırım: - "Vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden fedakarca teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz" - "Terörle mücadelede özellikle son 2 yılda büyük mesafe aldık. Bugün topraklarımızda artık bölücü terör örgütü istediği gibi at oynatamıyor"

TUNCELİ (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden fedakarca teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz." dedi.

Yıldırım, Tunceli programı kapsamında 4. Komando Tugay Komutanlığı ile Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret ederek, Mehmetçik ile bir araya geldi.

Ziyarette bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, Mehmetçik'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yıldırım, "Vatandaşlarımızın can güvenliği, huzuru için gece gündüz demeden fedakarca teröre karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Özellikle son 2 yılda terörle mücadelede büyük mesafe aldık. Bugün topraklarımızda artık bölücü terör örgütü istediği gibi at oynatamıyor." dedi.

- "Vatan size minnettardır

Dağlar ve meraların vatandaşa açıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, yurdun her köşesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmaktan büyük bir gurur duyuyor ve büyük bir özgüvenle yurdun her köşesinde rahatlıkla seyahat edebiliyorlar. Bu noktaya gelinmesinde şüphesiz komutanlarımız başta olmak üzere Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Özel Kuvvetler, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri, polis, bekçi, güvenlik korucularının ve bütün kahraman Mehmetlerin büyük emeği, katkısı var. Vatan size minnettardır. Millet size minnettardır."

- "80 milyonun duası, desteği sizinle"

Daha sonra polis telsizini alan Yıldırım, anons geçerek Tunceli'de görev yapan polislerin bayramını kutladı.

Başbakan Yıldırım, bölgede bayramda mesai yapan polislere, "Değerli emniyet teşkilatımız bayramınızı tebrik ediyor, fedakarca yaptığınız bu görevlerden dolayı hepinizi tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. 80 milyonun duası, desteği sizinledir." mesajını iletti.

Bunun üzerine "Sayın Başbakanımız sağ olsunlar." yanıtı alan Yıldırım, "Siz de sağ olun, Allah'a emanet olun." karşılığını verdi.

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İnce: Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki/Fotoğraflarİnce: Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki/Fotoğraflar
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