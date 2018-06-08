Başbakan Yıldırım, Türk Telekom çalışanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, "2003 yılında 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik." dedi.
Yıldırım, Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası Açılış Töreni ve iftar programına katıldı.
Haberleşmenin gelişmişliğin önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Yıldırım, 15 yıl boyunca sadece yollara, havaalanlarına, deniz limanlarına, hızlı trene yatırım yapmadıklarını Türkiye'nin akıl yollarına, bilişim yollarına da çok büyük yatırım yaptıklarını söyledi.
Yıldırım, iletişim sektörünün 2003 yılına göre çok iyi bir seviyeye geldiğini belirterek, "2003'te 21 milyar iletişim sektörünün yıllık cirosu varken bugün 100 milyara ulaşmış durumda. 2003'te 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
"Yollarda hız felaket, internette hız berekettir" diyen Yıldırım, "İnternette istediğiniz kadar hızlı gidin. Hiçbir şey olmaz. Daha çok iş yaparsınız ama daha çok faturada ödersiniz. Telekom fiyatları düşürmüş. Ulaştırma Bakanımız öyle söylüyor. Ben onun yalancısıyım. Faturalar da makul düzeyde olacak." ifadelerini kullandı.
2003'te 28 milyon cep telefonu abonesi olduğunu anımsatan Yıldırım, bugün bu sayının da 78 milyona çıktığını neredeyse nüfusun tamamının cep telefonu sahibi olduğunu söyledi. Yıldırım, 2003'te vatandaşların yüzde 42'sinin mobil telefon abonesiyken, 2018'de ise yüzde 96'sının abone olduğunu bildirdi.
1 Nisan 2016'da 4,5 G'nin kullanıma açıldığını hatırlatan Yıldırım, 2017 sonuna gelindiğinde ise yaklaşık 69 milyon vatandaşın 4,5 G kullanır hale geldiğini söyledi.
Başbakan Yıldırım, hali hazırda 38 milyon e-devlet kullanıcısı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl sonuna kadar bütün devlet daireleri verdikleri hizmeti e-devlet kapısına taşıyacaklar. Böylece vatandaş devletin kapısına gitmeden bürokrasi çarklarında yorulmadan hizmetini internet üzerinden e-devlet kapısından alabilecek. Şu anda 450 kurum 3 bin 229 hizmeti zaten e-devlet kapısından verir hale geldi. Elektronik ortama taşınacak nitelikteki bütün kamu hizmetlerini e-devlet kapısından sunabileceğiz.
- "Artık yapay zekayı konuşacağız"
2003'te fiber ağın uzunluğunun 88 bin kilometre olduğunu bugün ise 324 bin 700 kilometreye ulaştığına dikkati çeken Yıldırım, "2003'te fiber kullanan abone yokken bugün 2-5 milyona yakın fiber internet abonesi mevcut." dedi.
Bilgi iletişim sektörünün baş döndürücü bir hızla geliştiğini belirten Yıldırım, buna sektör demenin de yanlış olduğunu bir hayat tarzına dönüştüğünü ifade etti.
Yıldırım, 16 yıldır Türkiye'de istikrar ve güven ortamının olduğuna dikkati çekerek, bu istikrar ve güvenin getirdiği imkan sayesinde Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğünü söyledi.
Türkiye'nin büyümesinin küçümsenecek bir büyüme olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Asıl olan bunu 15 yıla sığdırmış olmaktır. Türkiye 1924'ten beri çalışıyor. Büyümek için elinden geleni yapıyor." dedi.
Haberleşme sektörünün ileriye taşınması için gece gündüz çalışılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Artık bundan sonra yapay zekayı konuşacağız. Sanal gerçekliği konuşacağız. Sürücüsüz arabaları konuşacağız. Robotlarla üretimi konuşacağız. Bütün bunlar devreye girince bazı meslekler, bazı iş kolları açığa çıkacak, boşa çıkacak. Bununda dönüşümünü onların yerine geçecek tedbirleri bugünlerde daha çok ele almamız lazım. Türkiye'nin genç bir nüfusu var özellikle Doğu ve Güneydoğu'da olmak üzere yaş ortalamamız oldukça genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Bu bizim için çok büyük bir servet. Petrol, doğalgaz tükenir ama bu genç nüfus bizim için, geleceğimiz ve kalkınmamız için en büyük kaynağımız."
(Sürecek)
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