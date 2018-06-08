Başbakan Yıldırım, Türk Telekom çalışanlarıyla iftar yaptı

Yıldırım, iletişim sektörünün 2003 yılına göre çok iyi bir seviyeye geldiğini belirterek, "2003'te 21 milyar iletişim sektörünün yıllık cirosu varken bugün 100 milyara ulaşmış durumda. 2003'te 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Haberleşmenin gelişmişliğin önemli bir göstergesi olduğuna işaret eden Yıldırım, 15 yıl boyunca sadece yollara, havaalanlarına, deniz limanlarına, hızlı trene yatırım yapmadıklarını Türkiye'nin akıl yollarına, bilişim yollarına da çok büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "2003 yılında 16-74 arasındaki nüfusumuzun sadece yüzde 19'u internetle tanışmıştı, internet kullanabiliyordu, şimdi her 100 kişiden 67'si interneti kullanıyor, işini gücünü yapıyor. Yani bilgi toplumu olma hedeflerimizi gerçekleştirdik." dedi.

"Yollarda hız felaket, internette hız berekettir" diyen Yıldırım, "İnternette istediğiniz kadar hızlı gidin. Hiçbir şey olmaz. Daha çok iş yaparsınız ama daha çok faturada ödersiniz. Telekom fiyatları düşürmüş. Ulaştırma Bakanımız öyle söylüyor. Ben onun yalancısıyım. Faturalar da makul düzeyde olacak." ifadelerini kullandı.

2003'te 28 milyon cep telefonu abonesi olduğunu anımsatan Yıldırım, bugün bu sayının da 78 milyona çıktığını neredeyse nüfusun tamamının cep telefonu sahibi olduğunu söyledi. Yıldırım, 2003'te vatandaşların yüzde 42'sinin mobil telefon abonesiyken, 2018'de ise yüzde 96'sının abone olduğunu bildirdi.

1 Nisan 2016'da 4,5 G'nin kullanıma açıldığını hatırlatan Yıldırım, 2017 sonuna gelindiğinde ise yaklaşık 69 milyon vatandaşın 4,5 G kullanır hale geldiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, hali hazırda 38 milyon e-devlet kullanıcısı olduğunu dile getirerek, "Bu yıl sonuna kadar bütün devlet daireleri verdikleri hizmeti e-devlet kapısına taşıyacaklar. Böylece vatandaş devletin kapısına gitmeden bürokrasi çarklarında yorulmadan hizmetini internet üzerinden e-devlet kapısından alabilecek. Şu anda 450 kurum 3 bin 229 hizmeti zaten e-devlet kapısından verir hale geldi. Elektronik ortama taşınacak nitelikteki bütün kamu hizmetlerini e-devlet kapısından sunabileceğiz.